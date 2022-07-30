Владельцы сгоревшего хостела в Москве пытались отдать следователям неверные документы
СК: Владельцы сгоревшего хостела в Москве оказывают активное противодействие следствию
Учредитель и гендиректор хостела в Москве, где при пожаре погибли восемь человек, оказывают активное сопротивление следствию. Об этом сообщила следователь в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в Пресненском суде.
"Мироновы оказывают активное противодействие следствию. Установлено, что они сфальсифицировали документы, пытаясь также предоставить следствию заведомо недействительные документы", — сказала следователь.
По её словам, после проверок заведения в 2019 и 2022 годах учредитель Рауф Миронов и его дочь Элеонора не устранили выявленные недостатки, что привело к трагедии. Если бы не действия пожарных, жертв в результате пожара могло быть больше, добавила представитель СК.
Смертельный приют для своих: Почему никто не закрывал за нарушения хостел на юге Москвы, где сгорело восемь человек
Напомним, первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь 29 июля. Уже через полчаса пожар был локализован, затем появились данные о восьми погибших. Возгорание возникло на первом этаже 14-этажного здания.
Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 6:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили. 30 июля следователи задержали владельцев хостела на юге Москвы.
Telegram / SHOT