Владельцы сгоревшего хостела в Москве пытались отдать следователям неверные документы

Учредитель и гендиректор хостела в Москве, где при пожаре погибли восемь человек, оказывают активное сопротивление следствию. Об этом сообщила следователь в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в Пресненском суде.

"Мироновы оказывают активное противодействие следствию. Установлено, что они сфальсифицировали документы, пытаясь также предоставить следствию заведомо недействительные документы", — сказала следователь.

По её словам, после проверок заведения в 2019 и 2022 годах учредитель Рауф Миронов и его дочь Элеонора не устранили выявленные недостатки, что привело к трагедии. Если бы не действия пожарных, жертв в результате пожара могло быть больше, добавила представитель СК.

Напомним, первое сообщение о возгорании в здании поступило в экстренные службы Москвы примерно в полночь 29 июля. Уже через полчаса пожар был локализован, затем появились данные о восьми погибших. Возгорание возникло на первом этаже 14-этажного здания.