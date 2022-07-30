На ВДНХ приготовили стокилограммовый пломбир по советскому рецепту
В Москве в рамках фестиваля "Лето. Мороженое. ВДНХ" приготовили стокилограммовый пломбир.
На ВДНХ приготовили самый большой пломбир весом 100 килограммов. Видео © LIFE
Главной фишкой фестиваля было то, что повара воссоздали исторический вкус мороженого, которое продавалось в советское время: ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и фундуком. Отведать десерт могли все желающие бесплатно.
Сам фестиваль продлится два дня — 30 и 31 июля. Гостей ожидают дегустации, а также кулинарные и танцевальные мастер-классы, сообщается на сайте ВДНХ.
А ранее Лайф сообщал, что хедлайнером крымского фестиваля "Таврида-Арт" станет певица МакSим. На мероприятии, которое пройдёт с 15 по 19 августа, также выступят Баста, Лолита, ST, Burito, группы "Фабрика", "Корни" и многие другие российские артисты.
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