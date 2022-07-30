Футболистом "Локомотива" Изидором заинтересовались немецкие клубы

Себастьян Шварц, агент нападающего московского "Локомотива" Вильсона Изидора, заявил, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы немецкие клубы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Вильсон покинет команду по окончании сезона? Клубы из Германии очень заинтересованы в Изидоре. Но этот сезон он проведет в "Локомотиве", в Москве", — сказал Шварц.