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30 июля, 13:18

Футболистом "Локомотива" Изидором заинтересовались немецкие клубы

Себастьян Шварц, агент нападающего московского "Локомотива" Вильсона Изидора, заявил, что в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы немецкие клубы. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Вильсон покинет команду по окончании сезона? Клубы из Германии очень заинтересованы в Изидоре. Но этот сезон он проведет в "Локомотиве", в Москве", — сказал Шварц.

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Изидор перешёл из "Монако" в "Локомотив" в январе 2022 года. С тех пор французский форвард провёл за железнодорожников 14 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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ФК "Локомотив"

Роман Фейгин

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