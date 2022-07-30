В "Локомотиве" объяснили, как новичок команды Фассон травмировал крестообразные связки
Врач московского "Локомотива" Игорь Калюжный связал травму крестообразных связок новичка команды Лукаса Фассона с минимальным физическим воздействием и положением ноги в эпизоде. Об этом сообщает "Чемпионат".
На этой неделе железнодорожники объявили, что 21-летний бразильский защитник пропустит до девяти месяцев из-за повреждения крестообразной связки левого коленного сустава.
"При обследовании не было выявлено никаких проблем, то есть оба коленных сустава анатомически целостны, без каких-либо предпосылок к травме. <...> Травмы крестообразных связок очень часто являются непрогнозируемыми, поскольку происходят при минимальном контакте. Поэтому нельзя говорить, что можно было предугадать травму Фассона заранее. Скорее это стечение обстоятельств, минимальное физическое воздействие и положение ноги в эпизоде. Всё это привело именно к такому повреждению колена", — сказал Калюжный.
В матче второго тура чемпионата России против "Ростова" (2:2) Фассон покинул поле в перерыве. Центрального защитника заменил Станислав Магкеев.
Фассон подписал контракт с "Локомотивом" в начале июня. Соглашение рассчитано на четыре года. Ранее футболист играл за команды "Атлетико Паранаэнсе", "Сан-Паулу" и чилийскую "Депортес Ла-Серена".
ФК "Локомотив"