В "Локомотиве" объяснили, как новичок команды Фассон травмировал крестообразные связки

"При обследовании не было выявлено никаких проблем, то есть оба коленных сустава анатомически целостны, без каких-либо предпосылок к травме. <...> Травмы крестообразных связок очень часто являются непрогнозируемыми, поскольку происходят при минимальном контакте. Поэтому нельзя говорить, что можно было предугадать травму Фассона заранее. Скорее это стечение обстоятельств, минимальное физическое воздействие и положение ноги в эпизоде. Всё это привело именно к такому повреждению колена", — сказал Калюжный.