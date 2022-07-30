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30 июля, 13:23

Блинкен проинформировал Кулебу о телефонном разговоре с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о проведённом разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Беседу они провели в пятницу, уточнил он. В ходе неё Блинкен "проинформировал о своём разговоре с министром иностранных дел России Лавровым". Также было подчеркнуто, что США неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

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Ранее Лайф рассказывал, что Лавров обсудил с Блинкеном поставки украинского зерна и российского продовольствия. Глава МИД РФ также указал на то, что коллективный Запад использует ситуацию в своих интересах, что крайне неприемлемо для Москвы.

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Twitter / Secretary Antony Blinken

Артур Лапсаков

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