Блинкен проинформировал Кулебу о телефонном разговоре с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о проведённом разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Беседу они провели в пятницу, уточнил он. В ходе неё Блинкен "проинформировал о своём разговоре с министром иностранных дел России Лавровым". Также было подчеркнуто, что США неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.