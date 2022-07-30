ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июля 2022, 13:21
4763

Экс-советник главы Пентагона заявил о последнем шансе Киева договориться с РФ

Полковник США Макгрегор: У Украины осталась последняя возможность договориться с Россией

У Украины осталась последняя возможность закончить конфликт с Россией путём переговоров. Об этом заявил бывший советник американского министра обороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт с помощью переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего подобного, так как Вашингтон и его союзники в Лондоне чётко дали понять, что не заинтересованы в таком ходе событий", — сказал он.

Макгрегор добавил, что западные страны не смогут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского из-за сложной ситуации в экономике и политике. По мнению эксперта, промышленность в Европе ощутит дефицит российского газа и других санкционных товаров, что приведёт к кадровым перестановкам в правительствах и налаживанию отношений с Москвой.

Лавров нашёл в заявлении США по Украине оговорку по Фрейду
Лавров нашёл в заявлении США по Украине оговорку по Фрейду

Лайф напоминает, ранее помощник президента США Салливан заявил, что Россия могла бы в любой момент закончить спецоперацию на Украине, но ей якобы не интересны дипломатия и мирные переговоры. В Кремле отреагировали на эти слова и подчеркнули, что они в корне неверны.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar