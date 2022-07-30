Экс-советник главы Пентагона заявил о последнем шансе Киева договориться с РФ

У Украины осталась последняя возможность закончить конфликт с Россией путём переговоров. Об этом заявил бывший советник американского министра обороны полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"Я думаю, это последний шанс для Киева закончить конфликт с помощью переговоров. Москва, скорее всего, не ожидает ничего подобного, так как Вашингтон и его союзники в Лондоне чётко дали понять, что не заинтересованы в таком ходе событий", — сказал он.

Макгрегор добавил, что западные страны не смогут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского из-за сложной ситуации в экономике и политике. По мнению эксперта, промышленность в Европе ощутит дефицит российского газа и других санкционных товаров, что приведёт к кадровым перестановкам в правительствах и налаживанию отношений с Москвой.