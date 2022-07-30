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30 июля, 13:10

Пока высокомерные элиты Запада пренебрегают россиянами, массы прозревают, заявил политолог

Политолог Коровин счёл прозрением слова американской журналистки об унижении россиян

Заявление американской журналистки Энн Коултер о том, что США слишком долго пренебрегали русскими, является прозрением. То же самое демонстрируют обычные западные граждане, подчеркнул в беседе с Лайфом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

По словам политолога, необходимо разделять западные элиты и массы. Так, последние не испытывают никакого пренебрежения, высокомерия или ненависти к россиянам. А вот представители власти исповедуют цивилизационный расизм. Если журналистика не включена в пул Госдепа или ЦРУ, отметил Коровин, она прозревает, поскольку является представителем обычных людей.

"Здоровая часть западного общества, то есть большинство, прозревает и воспринимает логику и здравый смысл, понимая, кто прав и на чьей стороне справедливость. И говорит об этом открыто, среди нормальных людей попадаются и журналисты, которые также прозревают", — объяснил собеседник Лайфа.

Однако, продолжил он, это не свойственно элитам. Так, американские власти настроили против себя не только русских и президента РФ Владимира Путина, а всех. А всё потому, что они ставили себя на вершину иерархии, но теперь оказались против всех, заключил Коровин.

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Ранее американская журналистка заявила, что США слишком долго унижали россиян. Энн Коултер также обвинила НАТО в текущей ситуации на Украине.

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Freepik

Кристина Шайдуллина

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