Пока высокомерные элиты Запада пренебрегают россиянами, массы прозревают, заявил политолог
Политолог Коровин счёл прозрением слова американской журналистки об унижении россиян
Заявление американской журналистки Энн Коултер о том, что США слишком долго пренебрегали русскими, является прозрением. То же самое демонстрируют обычные западные граждане, подчеркнул в беседе с Лайфом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
По словам политолога, необходимо разделять западные элиты и массы. Так, последние не испытывают никакого пренебрежения, высокомерия или ненависти к россиянам. А вот представители власти исповедуют цивилизационный расизм. Если журналистика не включена в пул Госдепа или ЦРУ, отметил Коровин, она прозревает, поскольку является представителем обычных людей.
"Здоровая часть западного общества, то есть большинство, прозревает и воспринимает логику и здравый смысл, понимая, кто прав и на чьей стороне справедливость. И говорит об этом открыто, среди нормальных людей попадаются и журналисты, которые также прозревают", — объяснил собеседник Лайфа.
Однако, продолжил он, это не свойственно элитам. Так, американские власти настроили против себя не только русских и президента РФ Владимира Путина, а всех. А всё потому, что они ставили себя на вершину иерархии, но теперь оказались против всех, заключил Коровин.
Ранее американская журналистка заявила, что США слишком долго унижали россиян. Энн Коултер также обвинила НАТО в текущей ситуации на Украине.
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