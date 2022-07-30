Посетителей трёх зданий Третьяковской галереи эвакуировали из-за анонимной угрозы

Все посетители главного здания Государственной Третьяковской галереи, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке, а также Новой Третьяковки эвакуированы из-за анонимной угрозы. Об этом сообщается на сайте галереи.

"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:00 30 июля прекратить работу музеев Третьяковской галереи", — говорится в сообщении.

В учреждении уточнили, что посетители, которые не смогли закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время в течение семи дней. Что именно за угроза поступила, не раскрывается.