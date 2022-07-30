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30 июля, 13:06

Посетителей трёх зданий Третьяковской галереи эвакуировали из-за анонимной угрозы

Все посетители главного здания Государственной Третьяковской галереи, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке, а также Новой Третьяковки эвакуированы из-за анонимной угрозы. Об этом сообщается на сайте галереи.

"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 16:00 30 июля прекратить работу музеев Третьяковской галереи", — говорится в сообщении.

В учреждении уточнили, что посетители, которые не смогли закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей был вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время в течение семи дней. Что именно за угроза поступила, не раскрывается.

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Ранее Лайф рассказывал, что икону "Святая Троица" Андрея Рублёва вернули в Третьяковку из Троице-Сергиевой лавры. 17 и 18 июля она была на торжествах, посвящённых 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского, впервые после революции 1917 года.

Обложка ©

Telegram-канал Третьяковской галереи / Юлия Захарова

Артур Лапсаков

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