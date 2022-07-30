Глава Ярославской области со школьниками из Донбасса открыл первую "Университетскую смену"

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вместе со школьниками из Луганской и Донецкой народных республик открыл первую "Университетскую смену". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Я вам по-белому завидую, так как впереди у вас насыщенные летние дни. Вас ждёт много интересных мест: зоопарк, арена "Локомотива", Волковский театр — первый русский театр, планетарий. Я бы с удовольствием прошёл всю эту программу вместе с вами", — сказал Евраев, открывая смену.







Он также выразил уверенность, что ребятам понравятся город и его достопримечательности. После торжественного открытия смены команды школьников вместе с главой региона посадили деревья в Ботаническом саду Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского в память об этом событии.