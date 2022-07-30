НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 июля, 13:03

Глава Ярославской области со школьниками из Донбасса открыл первую "Университетскую смену"

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вместе со школьниками из Луганской и Донецкой народных республик открыл первую "Университетскую смену". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Я вам по-белому завидую, так как впереди у вас насыщенные летние дни. Вас ждёт много интересных мест: зоопарк, арена "Локомотива", Волковский театр — первый русский театр, планетарий. Я бы с удовольствием прошёл всю эту программу вместе с вами", — сказал Евраев, открывая смену.

  • Михаил Евраев вместе со школьниками из Донбасса посадил деревья. Фото © Yarregion.ru
    Михаил Евраев вместе со школьниками из Донбасса посадил деревья. Фото © Yarregion.ru
  • Участники "Университетской смены". Фото © Yarregion.ru
    Участники "Университетской смены". Фото © Yarregion.ru
  • Михаил Евраев вместе со школьниками из Донбасса посадил деревья. Фото © Yarregion.ru
    Михаил Евраев вместе со школьниками из Донбасса посадил деревья. Фото © Yarregion.ru

Михаил Евраев вместе со школьниками из Донбасса посадил деревья. Фото © Yarregion.ru

1 / 3

Он также выразил уверенность, что ребятам понравятся город и его достопримечательности. После торжественного открытия смены команды школьников вместе с главой региона посадили деревья в Ботаническом саду Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского в память об этом событии.

Для школьников из Донбасса открываются новые "Университетские смены" в педвузах РФ

Для школьников из Донбасса открываются новые "Университетские смены" в педвузах РФ

Как сообщал Лайф, в рамках пилотного проекта "Университетские профильные образовательные смены", который стартовал в России, для детей и подростков из Донбасса проходят образовательные смены на базе ведущих университетов. В программу входят обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников, имеющих культурно-историческое значение и расположенных поблизости от вузов. Также для школьников организуют программу "Подвиг России" с экскурсиями и мероприятиями, посвящёнными Великой Отечественной войне, а также мастер-классы по работе в архивах.

Обложка ©

Yarregion.ru

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров