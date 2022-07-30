У купленного "Боруссией" за рекордную сумму футболиста выявили злокачественную опухоль

У ивуарийского новичка дортмундской "Боруссии" Себастьена Алле выявили злокачественную опухоль яичка. Об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Окончательный диагноз был поставлен после гистологического исследования. Теперь 28-летний футболист пропустит несколько месяцев из-за необходимости пройти курс химиотерапии.

"Себастьен получит всё необходимое лечение. Шансы на выздоровление оцениваются как очень высокие. Желаем ему много сил и оптимизма", — сказал спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель.

Ранее Лайф сообщал, что у Алле обнаружили опухоль, но её особенности тогда ещё не были известны. 18 июля после тренировки спортсмен пожаловался на плохое самочувствие, после был отправлен на обследование. Новообразование обнаружили на яичке.