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30 июля, 12:56

У купленного "Боруссией" за рекордную сумму футболиста выявили злокачественную опухоль

У ивуарийского новичка дортмундской "Боруссии" Себастьена Алле выявили злокачественную опухоль яичка. Об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Окончательный диагноз был поставлен после гистологического исследования. Теперь 28-летний футболист пропустит несколько месяцев из-за необходимости пройти курс химиотерапии.

"Себастьен получит всё необходимое лечение. Шансы на выздоровление оцениваются как очень высокие. Желаем ему много сил и оптимизма", — сказал спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель.

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Ранее Лайф сообщал, что у Алле обнаружили опухоль, но её особенности тогда ещё не были известны. 18 июля после тренировки спортсмен пожаловался на плохое самочувствие, после был отправлен на обследование. Новообразование обнаружили на яичке.

В начале июля Алле перешёл в "Боруссию" из амстердамского "Аякса". Сумма трансфера составила рекордный для дортмундцев 31 миллион евро. В прошлом сезоне нападающий забил за голландский клуб 11 голов в восьми матчах Лиги чемпионов. Предполагалось, что в составе "шмелей" он заменит перешедшего в "Манчестер Сити" норвежца Эрлинга Холанна.

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ФК "Боруссия"

Роман Фейгин

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