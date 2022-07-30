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Регион
Опубликовано 30 июля 2022, 12:56

У купленного "Боруссией" за рекордную сумму футболиста выявили злокачественную опухоль

У ивуарийского новичка дортмундской "Боруссии" Себастьена Алле выявили злокачественную опухоль яичка. Об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Окончательный диагноз был поставлен после гистологического исследования. Теперь 28-летний футболист пропустит несколько месяцев из-за необходимости пройти курс химиотерапии.

"Себастьен получит всё необходимое лечение. Шансы на выздоровление оцениваются как очень высокие. Желаем ему много сил и оптимизма", — сказал спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель.

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Ранее Лайф сообщал, что у Алле обнаружили опухоль, но её особенности тогда ещё не были известны. 18 июля после тренировки спортсмен пожаловался на плохое самочувствие, после был отправлен на обследование. Новообразование обнаружили на яичке.

В начале июля Алле перешёл в «Боруссию» из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила рекордный для дортмундцев 31 миллион евро. В прошлом сезоне нападающий забил за голландский клуб 11 голов в восьми матчах Лиги чемпионов. Предполагалось, что в составе «шмелей» он заменит перешедшего в «Манчестер Сити» норвежца Эрлинга Холанда.

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ФК "Боруссия"

Роман Фейгин
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