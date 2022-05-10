"Манчестер Сити" объявил о трансфере футболиста "Боруссии" Холанда

Договорённость между клубами вступит в силу 1 июля 2022 года.

«Манчестер Сити» договорился с дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего Эрлинга Холанда. Об этом сообщается на сайте английской футбольной команды.

Соглашение между клубами вступит в силу 1 июля 2022 года. Параметры личного соглашения "Манчестер Сити" с 21-летним норвежским форвардом будут согласованы в ближайшее время.

Ранее стало известно, что общие затраты английского клуба на трансфер Холанда составят почти 250 миллионов евро. "Манчестер Сити" активирует опцию выкупа норвежского игрока за 75 миллионов евро. По пятилетнему контракту нападающий заработает 125 миллионов (в эту сумму включён подписной бонус). Представители и агенты футболиста получат от "горожан" почти 50 миллионов.