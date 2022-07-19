Врачи обнаружили опухоль у футболиста дортмундской "Боруссии"

У футболиста дортмундской "Боруссии" Себастьена Алле обнаружена опухоль. 18 июля после тренировки спортсмен пожаловался на плохое самочувствие, после был отправлен на обследование. Новообразование обнаружили на яичке. Об этом сообщает пресс-служба "Боруссии".

"Сегодняшняя новость стала шоком для Себастьена и для всех нас. Вся семья "Боруссии" желает ему скорейшего выздоровления. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение", — сказал спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель.

Ивуарийскому футболисту пришлось покинуть расположение команды в тренировочном лагере в Швейцарии и вернуться в Дортмунд, где его ждут дополнительные обследования.

Алле перешёл в "Боруссию" 6 июля из нидерландского "Аякса", за который он провёл 65 матчей. Из них забил 47 голов и отдал 16 голевых передач, в составе команды он стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем кубка страны. Ранее Алле выступал за французский "Осер", нидерландский "Утрехт", английский "Вест Хэм" и германский "Айнтрахт", в составе которого стал обладателем Кубка Германии.