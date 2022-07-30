Украина препятствует визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

ВСУ создают прямую угрозу сотрудникам МАГАТЭ, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия-24".

"Речь идёт о дестабилизации ситуации на АЭС, о вызове там техногенной катастрофы <...>. Обратите внимание, они даже доходят до прямых угроз непосредственно сотрудникам МАГАТЭ о том, что они не имеют права туда ехать, что это опасно, что это чревато", — сказал он.

При этом, продолжил Рогов, Киев пугает МАГАТЭ, чтобы специальная комиссия не приехала в Энергодар проводить проверку происходящего на протяжении всех этих лет. Режим Зеленского хочет переложить на Москву ответственность, раз если РФ занимается там строительством, значит, она и виновата, подчеркнул член Администрации Запорожья.