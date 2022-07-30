"Единая Россия" доставила 100 продуктовых гумнаборов для херсонского Дома малютки

Добровольцы гуманитарного центра "Единой России" в Херсоне доставили 100 продуктовых гуманитарных наборов для городского Дома малютки. Волонтёры также передали учреждению детские принадлежности и памперсы.

Разгрузка гуманитарных грузов для херсонского Дома малютки. Видео © Предоставлено LIFE

"Волонтёры "Единой России" регулярно доставляют сюда гуманитарную помощь — начиная от бытовой техники и заканчивая средствами гигиены. Привозим всё по потребностям. Поддерживаем не только детишек, но и сотрудников учреждения", — рассказал руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

По словам сотрудников Дома малютки, сейчас, в том числе благодаря регулярной помощи добровольцев "Единой России", социальное учреждение обеспечивается всем необходимым. Однако организации на данный момент не хватает специалистов.

Сегодня в Доме малютки Херсона проживают более 50 детей в возрасте от двух лет. Ранее "Единая Россия" передавала учреждению сушильные машины, ковры, посуду, промышленные блендеры, утюги, а также чайники и водонагреватели.