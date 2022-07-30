Москалькова: Семь женщин-поваров вернулись домой с удерживаемых Украиной судов
В Россию с удерживаемых Украиной кораблей вернулись семь женщин-поваров. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
"Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное", — написала Москалькова в телеграм-канале.
Она также добавила, что на сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 российских моряков.
Ранее Лайф рассказывал, что Красный Крест попросит Украину о посещении 77 удерживаемых российских моряков. Разговор об этом с главой организации Петером Маурером Москалькова провела 29 июня, он продолжался полтора часа.
Marinetraffic.com / Askar