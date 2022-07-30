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Регион
Опубликовано 30 июля 2022, 15:23

Москалькова: Семь женщин-поваров вернулись домой с удерживаемых Украиной судов

В Россию с удерживаемых Украиной кораблей вернулись семь женщин-поваров. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

"Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное", — написала Москалькова в телеграм-канале.

Она также добавила, что на сегодняшний день в украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 российских моряков.

Москалькова сообщила о тяжелобольных российских моряках, удерживаемых на Украине
Москалькова сообщила о тяжелобольных российских моряках, удерживаемых на Украине

Ранее Лайф рассказывал, что Красный Крест попросит Украину о посещении 77 удерживаемых российских моряков. Разговор об этом с главой организации Петером Маурером Москалькова провела 29 июня, он продолжался полтора часа.

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Marinetraffic.com / Askar

Артур Лапсаков
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