СК России просит арестовать учредителя и гендиректора сгоревшего в Москве хостела

Учредителю и гендиректору хостела в Москве, где при пожаре погибли восемь человек, предъявлено обвинение. СК России просит Пресненский районный суд арестовать их, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Лелу Кокая.

Кокая отметила, что учредителю и гендиректору хостела предъявлено обвинение за выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и в результате повлекли по неосторожности смерть восьми человек.

Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 6:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили. Сегодня, 30 июля, следователи задержали владельцев хостела на юге Москвы.