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30 июля, 12:18

Путин утвердит Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ 31 июля

Президент России Владимир Путин завтра, 31 июля, посетит Главный военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. А перед этим он утвердит Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Перед началом парада президент подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России", — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин также обойдёт на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде и поздравит их экипажи с праздником.

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Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, 31 июля по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примут участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Варвара Романова

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