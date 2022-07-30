Путин утвердит Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ 31 июля

Президент России Владимир Путин завтра, 31 июля, посетит Главный военно-морской парад, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. А перед этим он утвердит Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Перед началом парада президент подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России", — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин также обойдёт на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде и поздравит их экипажи с праздником.