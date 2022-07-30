"Фенербахче" отказался извиняться перед Украиной за скандирование фанатами имени Путина

Президент турецкого "Фенербахче" Али Коч заявил, что клуб не будет извиняться перед Украиной за поведение болельщиков, которые скандировали имя президента РФ Владимира Путина во время матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Об этом сообщает Milliyet.

Болельщики "Фенербахче": "Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" Видео © Telegram / K/On/Off

"Мы не будем извиняться перед Украиной. Скорее, посол этой страны должен извиниться перед нами за свои слова. Думаю, на ситуацию повлияли сообщения в СМИ и посты болельщиков в социальных сетях. Вы не можете оскорблять "Фенербахче", — сказал Коч.