Украина попросила УЕФА наказать "Фенербахче" за скандирование фанатами имени Путина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с просьбой наказать турецкий клуб "Фенербахче" за поведение болельщиков на матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Болельщики "Фенербахче": "Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!" Видео © Telegram / K/On/Off

Ответная встреча между командами состоялась накануне на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Победу со счётом 2:1 одержали динамовцы. Киевский клуб, сыгравший в первом матче вничью 0:0, вышел в следующий раунд квалификации. После первого гола гостей местные фанаты начали скандировать имя президента РФ Владимира Путина.

"УАФ обращает внимание УЕФА на возможное нарушение "Фенербахче" Дисциплинарного регламента соревнований во время матча Лиги чемпионов против киевского "Динамо", — говорится в заявлении.