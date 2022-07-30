Девушки движения "Катюша" создали календарь-поздравление в честь Дня ВМФ
Календарь ВМФ. Обложка © Предоставлено Лайфу
Девушки из движения "Катюша" поздравили военных моряков с профессиональным праздником, выпустив календарь с существующими и будущими военно-морскими базами России.
На каждой странице присутствует короткое послание-характеристика. В специальной фотосессии снялись 14 девушек из восьми городов, включая Мариуполь, Горловку и Донецк.
"Сегодня наши доблестные военно-морские силы выполняют свой воинский долг на Украине. Мы знаем, что за спинами противника стоит вся мощь западного мира. Но мы обязательно победим. И на суше, и на море. И мировой океан как был, так и останется русской акваторией", — заявила активистка движения "Катюша" из Горловки Анастасия Гридасова.
Она пожелала морякам лёгкой службы и боевой удачи, а также поблагодарила за то, что военные помогают "возвращать и укреплять". Скачать календарь можно здесь.
Ранее Лайф рассказывал, что катер "Евгений Колесников" с женским экипажем примет участие в параде ВМФ в Петербурге. Также зрители увидят противодиверсионный катер "Нахимовец", который получил название в честь 70-летия со дня образования Ленинградского Нахимовского военно-морского училища.