Девушки движения "Катюша" создали календарь-поздравление в честь Дня ВМФ

Девушки из движения "Катюша" поздравили военных моряков с профессиональным праздником, выпустив календарь с существующими и будущими военно-морскими базами России.

На каждой странице присутствует короткое послание-характеристика. В специальной фотосессии снялись 14 девушек из восьми городов, включая Мариуполь, Горловку и Донецк.

"Сегодня наши доблестные военно-морские силы выполняют свой воинский долг на Украине. Мы знаем, что за спинами противника стоит вся мощь западного мира. Но мы обязательно победим. И на суше, и на море. И мировой океан как был, так и останется русской акваторией", — заявила активистка движения "Катюша" из Горловки Анастасия Гридасова.

Она пожелала морякам лёгкой службы и боевой удачи, а также поблагодарила за то, что военные помогают "возвращать и укреплять". Скачать календарь можно здесь.