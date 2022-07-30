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30 июля, 11:56

Американская журналистка заявила, что США слишком долго унижали россиян

Журналистка США Коултер заявила, что Америка слишком долго пренебрегала русскими

США слишком долго унижали россиян и пренебрегали гражданами РФ. Об этом заявила американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер в эфире ток-шоу британского телеведущего Пирса Моргана, фрагмент которого опубликован в соцсети "Твиттер".

"[Президент России] Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября [2001 года], чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш – младший (на тот момент президент США. — Прим. Лайфа) даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими", — сказала она.

Коултер также прокомментировала российскую спецоперацию на Украине. По её мнению, в текущей ситуации в Незалежной виновато НАТО. Причём западные страны должны перестать поддерживать Киев, подчеркнула обозреватель.

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Лайф напоминает, что ранее обозреватель Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian заявил, что санкции, которые ввёл Запад против России, сделали президента РФ Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. По его мнению, эти рестрикции оказались самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

Обложка ©

Getty Images / Theo Wargo

Никита Осипов

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