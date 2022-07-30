В Британии заявили, что Путин стал сильнее, чем когда-либо

Санкции, которые ввёл Запад против России, сделали президента РФ Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. Эти рестрикции оказались самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории. Такие выводы сделал обозреватель Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian.

"Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту её платёжного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%", — написал он.

По словам автора, Запад погрузился в рецессию. Так, неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Почти уже готовы плясать под дудку Путина и Германия с Венгрией, которые испытывают газовый голод, уверен журналист.