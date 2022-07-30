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Регион
Опубликовано 30 июля 2022, 07:34
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В Британии заявили, что Путин стал сильнее, чем когда-либо

The Guardian: Антироссийские санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо

Санкции, которые ввёл Запад против России, сделали президента РФ Владимира Путина сильнее, чем когда-либо. Эти рестрикции оказались самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории. Такие выводы сделал обозреватель Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian.

"Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту её платёжного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%", — написал он.

По словам автора, Запад погрузился в рецессию. Так, неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Почти уже готовы плясать под дудку Путина и Германия с Венгрией, которые испытывают газовый голод, уверен журналист.

Financial Times: Последствия санкций подрывают единство стран ЕС в отношении Москвы
Financial Times: Последствия санкций подрывают единство стран ЕС в отношении Москвы

А ранее США снова расширили список антироссийских санкций. Под ограничения в том числе подпала общественная организация "Креативная дипломатия", президентом которой является Наталья Бурлинова.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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