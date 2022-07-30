Япония сообщила США о намерениях сохранить доли в "Сахалине-2"
Япония уведомила США о планах сохранить доли в проекте "Сахалин-2" после решения России сделать оператором российское ООО. Об этом представители Токио сообщили на прошедших в Вашингтоне переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств стран в формате "2+2".
"Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию", — приводит телеканал NHK слова министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
Представитель Страны восходящего солнца отметил, что существуют призывы к Токио выйти из проекта, однако он подчеркнул, что в таком случае место японских компаний займут другие организации, и это "лишь увеличит доходы России".
Лайф ранее сообщал, что указ президента РФ Владимира Путина предусматривает создание российского ООО, к которому перейдут все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани лтд" (Sakhalin Energy). А имущество компании должно перейти в собственность РФ. Компания Sakhalin Energy является оператором проекта "Сахалин-2", в рамках которого идёт освоение Пильтун-Астохского и Лунского нефтегазовых месторождений на северо-востоке сахалинского шельфа, где осуществляются производство и экспорт нефти и сжиженного природного газа.