Япония сообщила США о намерениях сохранить доли в "Сахалине-2"

Япония уведомила США о планах сохранить доли в проекте "Сахалин-2" после решения России сделать оператором российское ООО. Об этом представители Токио сообщили на прошедших в Вашингтоне переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств стран в формате "2+2".

"Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию", — приводит телеканал NHK слова министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Представитель Страны восходящего солнца отметил, что существуют призывы к Токио выйти из проекта, однако он подчеркнул, что в таком случае место японских компаний займут другие организации, и это "лишь увеличит доходы России".