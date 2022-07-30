Власти Каховского района сообщили об ударах ВСУ по ГЭС из ракетных систем HIMARS

Войска Украины ночью вновь обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию, удары наносились из РЗСО HIMARS. Об этом рассказал глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Ровно в полночь был удар этими ракетами HIMARS по ГЭС. Система ПВО отработала, отразила всё, ГЭС не пострадала", — цитирует его РИА "Новости".

Попаданий в саму станцию не было, она продолжает работу, добавил Леонтьев.