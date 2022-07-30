Власти Каховского района сообщили об ударах ВСУ по ГЭС из ракетных систем HIMARS
Войска Украины ночью вновь обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию, удары наносились из РЗСО HIMARS. Об этом рассказал глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
"Ровно в полночь был удар этими ракетами HIMARS по ГЭС. Система ПВО отработала, отразила всё, ГЭС не пострадала", — цитирует его РИА "Новости".
Попаданий в саму станцию не было, она продолжает работу, добавил Леонтьев.
Ранее Леонтьев сообщил, что ВСУ целенаправленно стреляют в район ГЭС, несмотря на присутствие там множества гражданских автомобилей, переправляющихся на противоположный берег по дамбе. Ракетные удары отражает система ПВО, добавил он.