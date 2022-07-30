Штаб теробороны: Восемь человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов ВСУ
Восемь человек погибли в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки после обстрелов украинских военных. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 29 июля до 08:00 30 июля, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли восемь человек", — сказано в сообщении в телеграм-канале Штаба.
Кроме того, ещё 15 мирных жителей получили ранения.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. Удары целенаправленно производятся в район ГЭС, несмотря на присутствие там множества гражданских автомобилей, переправляющихся на противоположный берег по дамбе.
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