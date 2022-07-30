Штаб теробороны: Восемь человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Восемь человек погибли в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки после обстрелов украинских военных. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"За минувшие сутки, с 08:00 29 июля до 08:00 30 июля, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли восемь человек", — сказано в сообщении в телеграм-канале Штаба.

Кроме того, ещё 15 мирных жителей получили ранения.