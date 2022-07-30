НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 июля, 05:53

Штаб теробороны: Восемь человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Восемь человек погибли в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки после обстрелов украинских военных. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

"За минувшие сутки, с 08:00 29 июля до 08:00 30 июля, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли восемь человек", — сказано в сообщении в телеграм-канале Штаба.

Кроме того, ещё 15 мирных жителей получили ранения.

ВСУ применили "Ураганы" с кассетными боеприпасами при обстреле Донецка

ВСУ применили "Ураганы" с кассетными боеприпасами при обстреле Донецка

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС. Удары целенаправленно производятся в район ГЭС, несмотря на присутствие там множества гражданских автомобилей, переправляющихся на противоположный берег по дамбе.

Обложка ©

Telegram-канал Штаба теробороны ДНР

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров