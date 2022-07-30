Военные корабли Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск на парад ко Дню ВМФ

Корабли Военно-морских сил Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде, посвящённом Дню Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Участие экипажей кораблей в параде послужит укреплению взаимопонимания между российскими военными моряками и моряками Азербайджана и Ирана", — говорится в сообщении.

Так, 31 июля пройдёт праздничный парад судов Каспийской флотилии (КФл) и военно-спортивный праздник на рейде Каспийского моря напротив кинотеатра "Москва" и городской набережной, добавили в пресс-службе. Гости смогут увидеть около десяти розыгрышей боевых действий, в том числе морской бой с кораблями условного противника, фонтаны на воде с подачей воды на лафетные установки спасательных и рейдовых буксиров и другие.

Вечером ожидается праздничный салют на городской набережной из фейерверочных установок и артиллерийских орудий холостыми боеприпасами. Всего в праздничных мероприятиях примут участие около 500 военнослужащих, будет задействовано порядка 40 кораблей, катеров и судов обеспечения КФл, более 20 единиц военной и специальной техники.