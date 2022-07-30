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30 июля, 06:24

Губернатор Нью-Йорка Хокул объявила режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Режим чрезвычайной ситуации введён в Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает пресс-служба администрации штата.

"После ознакомления с последними данными о вспышке обезьяньей оспы в штате Нью-Йорк я объявляю чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, чтобы укрепить наши активные усилия по борьбе с этой вспышкой", — приводятся слова губернатора штата Кэти Хокул.

Соответствующий исполнительный указ позволит властям Нью-Йорка более оперативно реагировать на распространение оспы, а профессионалам в сфере здравоохранения даст возможность принимать дополнительные меры по вакцинированию наибольшего числа жителей штата. Хокул подчеркнула, что для этого она вместе со своей командой работает круглосуточно.

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По словам губернатора, каждый четвёртый случай заболевания в стране приходится на её штат. Согласно последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), всего в Штатах выявлено 5189 случаев заражения оспой обезьян, из которых 1345 приходятся на Нью-Йорк.

Ранее Лайф рассказывал, что комиссар Нью-Йорка Эшвин Васан призвал ВОЗ переименовать оспу обезьян из соображений толерантности. По его мнению, заразившимся вирусом людям просто-напросто будет стыдно обращаться к врачу.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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