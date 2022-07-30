Губернатор Нью-Йорка Хокул объявила режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Режим чрезвычайной ситуации введён в Нью-Йорке из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает пресс-служба администрации штата.

"После ознакомления с последними данными о вспышке обезьяньей оспы в штате Нью-Йорк я объявляю чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, чтобы укрепить наши активные усилия по борьбе с этой вспышкой", — приводятся слова губернатора штата Кэти Хокул.

Соответствующий исполнительный указ позволит властям Нью-Йорка более оперативно реагировать на распространение оспы, а профессионалам в сфере здравоохранения даст возможность принимать дополнительные меры по вакцинированию наибольшего числа жителей штата. Хокул подчеркнула, что для этого она вместе со своей командой работает круглосуточно.

По словам губернатора, каждый четвёртый случай заболевания в стране приходится на её штат. Согласно последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), всего в Штатах выявлено 5189 случаев заражения оспой обезьян, из которых 1345 приходятся на Нью-Йорк.