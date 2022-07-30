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30 июля, 07:08

Действует режим ЧС: В Чите из-за паводка подтопило более 500 домов

В Забайкалье из-за паводка ограничили движение на трассе Чита – Хабаровск

<p>Последствия паводка под Читой. Обложка ©<a href="https://75.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4803473" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГУ МЧС России по Забайкальскому краю</a></p>

Последствия паводка под Читой. Обложка © ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Из-за паводков в Забайкальском крае ограничено движение для большегрузов и автобусов на участке федеральной трассы "Амур" Чита – Хабаровск. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя Забайкалья на странице в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с выходом паводковых вод на проезжую часть на девятом километре федеральной автодороги "Амур" Чита – Хабаровск движение для большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено", — указывается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что объезд доступен по региональной автодороге "Обход г. Читы". Движение легкового транспорта по трассе "Амур" осуществляется в штатном режиме. Мониторинг ситуации ведут дорожные службы региона.

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Мэр Читы Александр Сапожников уточнил, что всего в границах города было подтоплено 1049 участков, 559 жилых и дачных домов. При этом социальные учреждения не пострадали. В регионе действует режим ЧС, вся администрация работает в полную силу, средств хватает, добавил он. В Гидрометцентре добавили, что к настоящему моменту пик паводка на реке Чите прошёл и уровень воды начал снижаться.

"Подсчёт ущерба начнётся сразу после спада воды. На городских реках идёт берегоукрепление, отсыпка скальником и грунтом", — приводятся его слова в новостном телеграм-канале Правительства Забайкалья.

Лайф рассказывал, что накануне, 29 июля, региональное ГУ МЧС РФ предупредило жителей Читы о возможной эвакуации из-за ливней. Уровень воды в реке поднялся до критической отметки в результате сильных дождей.

Светлана Оперук

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