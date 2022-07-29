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29 июля, 09:05

МЧС предупредило жителей Читы о возможной эвакуации из-за ливней

<p>Последствия паводка в Чите. Обложка © ГУ МЧС России по Забайкальскому краю</p>

Последствия паводка в Чите. Обложка © ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Уровень воды в реке Чите поднялся до критического уровня в результате сильных дождей. В связи с этим есть угроза подтопления прибрежных улиц города. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

"На реке Чите у города Чита в результате сильных дождей наблюдается формирование высокого паводка. Общий подъём составил 232 сантиметра, уровень воды достиг отметки 247 сантиметров, при критическом значении выхода на пойму 160 сантиметров и опасном явлении 300 сантиметров", — рассказали в управлении.

В данный момент в Чите наблюдается подтопление дачных участков и домов в пойме реки. Население просят быть готовым к эвакуации, власти уже подготовили автобусы для вывоза людей, так как есть опасность подтопления части улиц и объектов инфраструктуры.

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Ранее Лайф сообщал, что жители Геленджика стали свидетелями смерча во время мощного ливня. Из-за сильных дождей затопило как автомобильные дороги, так и пешеходные зоны. В некоторых местах вода под напором бьёт прямо из сливных стоков. Кроме того, в море у города снова засняли смерч.

Оксана Попова

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