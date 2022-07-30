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30 июля, 07:19

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию из-за нарушения условий отбора топлива

"Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора топлива. Об этом сказано в телеграм-канале холдинга.

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", — сказано в записи.

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Ранее Лайф рассказывал, что латвийский оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze возобновил закупку российского газа, но через посредника. Через какую именно компанию топливо поставляется в страну, глава компании Айгарс Калвитис уточнить отказался.

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Telegram-канал ПАО "Газпром"

Артур Лапсаков

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