"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию из-за нарушения условий отбора топлива
"Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора топлива. Об этом сказано в телеграм-канале холдинга.
"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", — сказано в записи.
Ранее Лайф рассказывал, что латвийский оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze возобновил закупку российского газа, но через посредника. Через какую именно компанию топливо поставляется в страну, глава компании Айгарс Калвитис уточнить отказался.
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