"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию из-за нарушения условий отбора топлива

"Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора топлива. Об этом сказано в телеграм-канале холдинга.

"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа", — сказано в записи.