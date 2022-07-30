Financial Times: Последствия санкций подрывают единство стран ЕС в отношении Москвы

Страны Евросоюза снова оказались в непростой ситуации: их единство в отношении Москвы стало тяжёлым испытанием из-за инфляции и возможных мер по энергосбережению.

Financial Times пишет, что после начала российской спецоперации на Украине ЕС "демонстрировал единый фронт". Однако по прошествии времени европейские лидеры столкнулись с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии. В итоге они оказались перед сложным испытанием, констатирует газета.

Издание спрашивает, насколько лидеры стран Евросоюза способны "дальше держать оборону". Возможно, их солидарность рухнет после того, как гневные потребители дадут отпор их враждебному отношению к России. Газета, в частности, усматривает "некоторые признаки" того, что в вопросе энергетики "это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть".