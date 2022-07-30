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30 июля, 03:53

Financial Times: Последствия санкций подрывают единство стран ЕС в отношении Москвы

Страны Евросоюза снова оказались в непростой ситуации: их единство в отношении Москвы стало тяжёлым испытанием из-за инфляции и возможных мер по энергосбережению.

Financial Times пишет, что после начала российской спецоперации на Украине ЕС "демонстрировал единый фронт". Однако по прошествии времени европейские лидеры столкнулись с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии. В итоге они оказались перед сложным испытанием, констатирует газета.

Немецкий экономист Грос признал санкции против России в энергетике ошибкой

Немецкий экономист Грос признал санкции против России в энергетике ошибкой

Издание спрашивает, насколько лидеры стран Евросоюза способны "дальше держать оборону". Возможно, их солидарность рухнет после того, как гневные потребители дадут отпор их враждебному отношению к России. Газета, в частности, усматривает "некоторые признаки" того, что в вопросе энергетики "это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается переложить свои ошибки в сфере энергетики на Россию. Он отметил, что западные страны "сами всё закрыли" и наступают сейчас на те же грабли, что с нефтью: обвиняют Москву в ограничении поставок. Как результат — повышение цен.

Обозреватель Financial Times: Российский сектор энергетики неуязвим перед санкциями Запада

Обозреватель Financial Times: Российский сектор энергетики неуязвим перед санкциями Запада

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ТАСС / Thanassis Stavrakis

Дмитрий Алексиевич

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