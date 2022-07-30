Украинские сектанты собирают деньги на взрывчатку для ВСУ

Украинское сектантское движение "Новое поколение"* собирает со своих сторонников деньги и отправляет их ВСУ. Об этом рассказал бывший член секты Николай Кум, которого задержали российские силовики.

После начала спецоперации Кум покинул родной Изюм и перебрался в Днепропетровск, где поступил на учёбу в школу пастырей при секте. По словам мужчины, структуры "Нового поколения" располагались также в Запорожье, Геническе и Мелитополе. На одной из служб он услышал, что пастырь поддерживает националистов и собирает деньги на нужды ВСУ. Как признался Кум, секта, вероятнее всего, на машинах скорой помощи переправляет ВСУ взрывчатку.

"На службе услышал, что главный пастырь "топит" за ВСУ и собирает деньги на помощь ВСУ. Я хочу заявить, что, скорее всего, "Новое поколение" поддерживает ВСУ и через Красный Крест передаёт всякие запрещённые вещества, кроме лекарств, также взрывчатку могут перевозить в машинах скорой помощи", — рассказал участник секты в беседе с РИА "Новости".

Ранее, напомним, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв предложил ввести внесудебную блокировку публикаций с призывами к сбору средств для финансирования противника в условиях СВО. Соответствующую поправку, по его мнению, необходимо добавить в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".