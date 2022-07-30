Актёрам сериала "Во все тяжкие" в США установили статую

В Альбукерке, штат Нью-Мексико, США, торжественно представили статую актёров Брайана Крэнстона и Аарона Пола, сыгравших главные роли в сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008–2013). В этом городе, согласно сценарию, происходили основные события фильма.

Церемония открытия памятника. Видео © Telegram / 24

Монумент установлен в местном конференц-центре. Статуя изображает Крэнстона и Пола в образах персонажей сериала Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. Герои стоят рядом друг с другом. На церемонии открытия побывали местные политики, приехали актёры сериала, а также его режиссёр и сценарист Винс Гиллиган. А мэр Тим Келлер похвалился, что популярность картины привлекла в Альбукерке новые инвестиции.

"Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие", — сказал градоначальник.

У торжества появился и противник: член местного заксобрания Род Монтойя критически расценил установку монумента. Увековечивание персонажей, связанных с производством наркотиков, посылает обществу неверный сигнал, заявил депутат.

"Во все тяжкие" — это история о школьном учителе химии Уолтере Уайте, решившем из-за трудностей с деньгами изготавливать метамфетамин. В подельники Уайт позвал бывшего ученика Джесси Пинкмана. Сериал удостаивался двух премий "Золотой глобус" — в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая мужская роль в телевизионной драме".