Украинский кризис грозит оставить американцев без сладкого на Хэллоуин

Такой дефицит продукции спровоцирован в числе прочего конфликтом на Украине: из-за него стало сложнее доставлять оборудование и ингредиенты, к примеру какао. В фирме уже беспокоятся по поводу Хэллоуина, который отмечают в октябре. В это время раздают конфеты облачённым в костюмы детям. И, хотя производство продукции к празднику началось ещё весной, есть риск не справиться со спросом. А между тем, по данным телеканала, продажи на Хэллоуин составляют десять процентов от ежегодного дохода компании.