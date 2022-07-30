Петербургский "Рэмбо" пришёл на автомойку в бронежилете и с автоматом в руках

В Санкт-Петербурге мужчина в бронежилете и с автоматом в руках сильно напугал сотрудников автомойки у АЗС во Фрунзенском районе города. Прибывший наряд Росгвардии задержал местного "Рэмбо" и отправил его на разбирательство в отдел полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина в бронежилете угрожал сотрудникам автомойки автоматом в руках. Видео © Telegram-канал Росгвардии Петербурга

Всё произошло 29 июля около 17:00 на Малой Карпатской улице. Сотрудники пытались поговорить с неадекватом и вывести его с территории заправки. Пока на место ехали правоохранители, мужчина успел отнести оружие домой. Автомат изъяли, предположительно, он является пневматическим. Это должна подтвердить назначенная экспертиза.

Задержанный мужчина. Фото © Telegram-канал Росгвардии Петербурга

Изъятый автомат. Фото © Telegram-канал Росгвардии Петербурга