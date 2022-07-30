Петербургский "Рэмбо" пришёл на автомойку в бронежилете и с автоматом в руках
Мужчина в бронежилете и с автоматом угрожал сотрудникам автомойки в Петербурге
В Санкт-Петербурге мужчина в бронежилете и с автоматом в руках сильно напугал сотрудников автомойки у АЗС во Фрунзенском районе города. Прибывший наряд Росгвардии задержал местного "Рэмбо" и отправил его на разбирательство в отдел полиции, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина в бронежилете угрожал сотрудникам автомойки автоматом в руках. Видео © Telegram-канал Росгвардии Петербурга
Всё произошло 29 июля около 17:00 на Малой Карпатской улице. Сотрудники пытались поговорить с неадекватом и вывести его с территории заправки. Пока на место ехали правоохранители, мужчина успел отнести оружие домой. Автомат изъяли, предположительно, он является пневматическим. Это должна подтвердить назначенная экспертиза.
Задержанный мужчина. Фото © Telegram-канал Росгвардии Петербурга
Изъятый автомат. Фото © Telegram-канал Росгвардии Петербурга
Ранее Лайф рассказывал, как житель Псковской области угрожал пистолетом продавцу, продавшему ему не тот пирожок. После ухода недовольного клиента сотрудник ларька обратился в полицию, которая завела уголовное дело.
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Кадр видео из телеграм-канала Росгвардии Петербурга