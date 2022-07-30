Неуклюжий грабитель с ножом вынес из магазина в Петербурге 30 тысяч

Вооружённый ножом мужчина ограбил продуктовый магазин в Санкт-Петербурге, похитив 30 тысяч рублей. По данным Лайфа, злоумышленник был в маске, на него составлена ориентировка.

Всё произошло в 06:50 в магазине "24 часа" по улице Кантемировская. На кадрах видно, что неизвестный мужчина входит в помещение и начинает угрожать продавцу ножом, требуя деньги. При этом, когда злоумышленник отправился за прилавок к кассе, он чуть не упал, споткнувшись о бутылки с водой. Сотрудник точки пытался прогнать вора, угрожая тому палкой, однако после небольшого разговора всё же позволил грабителю забрать наличку.