Неуклюжий грабитель с ножом вынес из магазина в Петербурге 30 тысяч
Неизвестный с ножом ограбил магазин продуктов в Петербурге
Вооружённый ножом мужчина ограбил продуктовый магазин в Санкт-Петербурге, похитив 30 тысяч рублей. По данным Лайфа, злоумышленник был в маске, на него составлена ориентировка.
Неуклюжий вор ограбил продуктовый магазин, угрожая продавцу ножом. Видео © LIFE
Всё произошло в 06:50 в магазине "24 часа" по улице Кантемировская. На кадрах видно, что неизвестный мужчина входит в помещение и начинает угрожать продавцу ножом, требуя деньги. При этом, когда злоумышленник отправился за прилавок к кассе, он чуть не упал, споткнувшись о бутылки с водой. Сотрудник точки пытался прогнать вора, угрожая тому палкой, однако после небольшого разговора всё же позволил грабителю забрать наличку.
Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой".
Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровске грабитель в медицинской маске вынес из отделения "Совкомбанка" более 750 тысяч рублей. Предварительно, преступник пригрозил одному из сотрудников предметом, похожим на взрывное устройство, забрал деньги и скрылся.
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