Папа римский Франциск допустил возможность отречения от престола
Папа римский Франциск, возможно, в скором времени будет вынужден отречься от престола по состоянию здоровья. Такое объявление он сделал на борту самолёта по возвращении из апостольской поездки в Канаду, пишет Agenzia Nazionale Stampa Associata.
"Не думаю, что я смогу совершать поездки так же активно, как раньше. Думаю, что в моём возрасте <...> надо беречь силы для служения церкви. Или, напротив, думать о возможности отойти от дел. Это не катастрофа, можно сменить папу, в этом нет проблемы", — сказал он.
Папа римский Франциск отметил, что ранее не задумывался об этом, но подобные мысли могут посетить уже завтра. При этом конкретное имя вероятного преемника он не назвал.
Ранее папа римский Франциск вновь сообщил о желании посетить Украину. Понтифик вылетел в Эдмонтон утром 24 июля из римского аэропорта Фьюмичино, в центре этой поездки была встреча с представителями коренных народов.
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