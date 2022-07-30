Папа римский Франциск допустил возможность отречения от престола

Папа римский Франциск, возможно, в скором времени будет вынужден отречься от престола по состоянию здоровья. Такое объявление он сделал на борту самолёта по возвращении из апостольской поездки в Канаду, пишет Agenzia Nazionale Stampa Associata.

"Не думаю, что я смогу совершать поездки так же активно, как раньше. Думаю, что в моём возрасте <...> надо беречь силы для служения церкви. Или, напротив, думать о возможности отойти от дел. Это не катастрофа, можно сменить папу, в этом нет проблемы", — сказал он.

Папа римский Франциск отметил, что ранее не задумывался об этом, но подобные мысли могут посетить уже завтра. При этом конкретное имя вероятного преемника он не назвал.