Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области

Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ 29 июля села Широкое Запорожской области. Об этом говорится в телеграм-канале администрации города Энергодара.

"29 июля 2022 года украинскими националистическими формированиями был нанесён артиллерийский удар по населённому пункту с. Широкое Васильевского района Запорожской области. В результате обстрела была убита женщина 1946 года рождения", — сказано в сообщении.

В администрации Энергодара добавили, что из-за обстрела пострадала жилая инфраструктура села Широкое. Этот факт показывает, что киевский режим желает уничтожить мирное население, подчёркивается в заявлении.