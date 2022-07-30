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Опубликовано 30 июля 2022, 10:07

Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области

Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ 29 июля села Широкое Запорожской области. Об этом говорится в телеграм-канале администрации города Энергодара.

"29 июля 2022 года украинскими националистическими формированиями был нанесён артиллерийский удар по населённому пункту с. Широкое Васильевского района Запорожской области. В результате обстрела была убита женщина 1946 года рождения", — сказано в сообщении.

В администрации Энергодара добавили, что из-за обстрела пострадала жилая инфраструктура села Широкое. Этот факт показывает, что киевский режим желает уничтожить мирное население, подчёркивается в заявлении.

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Ранее Лайф писал, что власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ колонны с гуманитарным грузом. Это произошло в ночь на 30 июля с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Никита Осипов
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