Французский волонтёр рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче
Волонтёр из Франции рассказал, как стал свидетелем инсценировок в Буче
Бывший французский военный, писатель Адриан Боке, который дважды побывал на Украине в качестве волонтёра, рассказал, как стал свидетелем инсценировки убийства мирных жителей в Буче, а также о жестоких расправах над российскими военными, попавшими в плен. Его слова приводит РИА "Новости".
"В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда "азовцы" спрашивали, кто здесь офицер. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку. <...> На моих глазах людей казнили, людям доставляли боль, людей расстреливали, стреляли в конечности, в головы", — рассказал Боке.
Он уточнил, что стал свидетелем пыток и убийств россиян в одном из ангаров на севере Бучи в первых числах апреля. Получается, зверства происходили спустя несколько дней после захвата города украинскими бойцами. Также Боке подчеркнул, что на население и волонтёров оказывалось давление, в частности, были угрозы тюрьмой и расправой, чтобы избежать огласки.
В начале апреля Боке также увидел подготовку к провокации в Буче. По его словам, в город тогда приезжали грузовики-рефрижераторы из других городов Украины, из которых выгружали тела людей. Их выкладывали рядом с другими трупами, чтобы "придать эффект массовости гибели". Бывший французский военный добавил, что рядом находились журналисты, которые сразу же производили съёмку.
Напомним, на Западе и Украине запустили фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. Там 3 апреля распространили видео с телами на улицах якобы в качестве доказательства. Минобороны РФ опровергло все обвинения. Оказалось, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, а вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Путин со своей стороны неоднократно называл события в Буче фейком и сравнил их с провокациями в Сирии.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine