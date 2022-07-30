Бывший французский военный, писатель Адриан Боке, который дважды побывал на Украине в качестве волонтёра, рассказал, как стал свидетелем инсценировки убийства мирных жителей в Буче, а также о жестоких расправах над российскими военными, попавшими в плен. Его слова приводит РИА "Новости".

"В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда "азовцы" спрашивали, кто здесь офицер. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку. <...> На моих глазах людей казнили, людям доставляли боль, людей расстреливали, стреляли в конечности, в головы", — рассказал Боке.

Он уточнил, что стал свидетелем пыток и убийств россиян в одном из ангаров на севере Бучи в первых числах апреля. Получается, зверства происходили спустя несколько дней после захвата города украинскими бойцами. Также Боке подчеркнул, что на население и волонтёров оказывалось давление, в частности, были угрозы тюрьмой и расправой, чтобы избежать огласки.