Москвич решил отомстить шумным соседям сверху, "облучив" их с помощью СВЧ-пушки

Житель Москвы пожаловался в полицию на соседа, облучающего его семью самодельным магнетроном. На видео, которым мужчина поделился с "Газетой.ru", видно, как самопроизвольно загорается лампа и нагревается яичница в определённом месте квартиры.

Москвич снял видео, как самопроизвольно загорается лампа и нагревается яичница в определённом месте квартиры. Видео © "Газета.ru"

Примерно неделю назад жители квартиры на юго-западе Москвы заметили, что в их квартире нагреваются полы. Сначала они подумали, что тому виной проводка, но затем с помощью специального прибора выяснили настоящую причину.

"Нашли по объявлению в Интернете парня, который занимается замерами, он пришёл и обнаружил с помощью прибора, что шкалит СВЧ-диапазон у нас. Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью две-три минуты и с интервалом пять минут", — поделился глава семьи Роман Мацуков.

В ходе поисков причины таких странностей в городской квартире мужчина наткнулся на инструкцию по самостоятельной сборке магнетрона — генератора сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения, который используется в обычных микроволновых печах. Причём для этого всё находится в открытом доступе. По мнению Мацукова, этот прибор и сделал его сосед из-за давнего конфликта, который начался ещё в конце прошлого года, когда он с семьёй переехал в эту квартиру.

Сосед снизу жаловался на шум от ребёнка. Тогда семья купила новое напольное покрытие, но мужчина всё равно оставался недоволен. Он даже вызывал полицию, но правоохранители не выявили никаких нарушений. А в апреле сосед приобрёл виброколонки, присасывающиеся к плите.

"Там такой эффект, что вибрация передаётся на плиту — и звук начинает сама плита издавать. То есть у него в квартире тихо, а у нас шумно. Сначала он белый шум включал, потом тиканье часов, но у меня жена не реагировала на них", — поделился Мацуков.

А после находки источника излучения семейство само вызвало полицию. Хотя правоохранители удивились такому явлению, принимать серьёзные меры не стали: только спустились к недовольному соседу и, не дождавшись ответа, уехали. Заявление при этом у Мацуковых взяли.

В Роспотребнадзоре рассказ москвича назвали ерундой. Так, замначальника управления санитарного надзора ведомства Андрей Гуськов отметил, что измерить уровень СВЧ-излучения можно только с помощью специального дорогостоящего оборудования. Для этого необходимо пригласить аккредитованную в установленном порядке лабораторию, подчеркнул он.

"Газета.ru" также поговорила с экспертом Святославом, который производил замеры по просьбе Мацукова. Он признался, что их опыты не считаются профессиональными, хотя с такой ситуацией раньше мужчина не сталкивался.

"Я включил тепловизионный прибор, навёл на пол и обнаружил круг диаметром 16 сантиметров, отличающийся по температуре от поверхности пола на 10–15 градусов. То есть он был тёплый. Поднёс тепловизор ближе к этому месту, но тепловизор вышел из строя, он сгорел", — рассказал Святослав.

Затем эксперт включил другой прибор, предназначенный для определения излучения сотовой сети, — он стал зашкаливать. СВЧ-излучение, отметил Святослав, затрагивает спектр, в котором работает данное устройство. После произведённых несложных экспериментов с лампой и яйцом эксперт написал письмо в государственный радиочастотный центр, там пообещали произвести замеры.

По словам юриста Василия Воробьёва, даже если обвинения Мацукова подтвердятся, существует мало механизмов борьбы с подобными действиями соседей. Можно требовать компенсации морального вреда и материального ущерба. Сам же сосед не стал комментировать данную ситуацию, подчеркнув, что вопрос нужно решать с правоохранителями, а не со СМИ.