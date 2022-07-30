В Москве объявили победителей чемпионата творческих компетенций ArtMasters Junior – 2022

"В этом году ещё больше было молодых талантливых ребят из регионов с горящими глазами. Это не может не радовать, потому что наша страна богата на таланты. Я искренне рад за ребят, я им даже в чём-то завидую. То, как они увлечены своим желанием продвигаться по выбранной специальности, вызывает в некотором смысле зависть, я в их возрасте не был так чем-то увлечён. Это, действительно, одни из лучших представителей молодёжи творческой индустрии, которые в будущем себя, безусловно, проявят. Я думаю, что перед нами сегодня здесь сидит золотой запас творческих кадров", — приводит агентство слова главы Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислава Володина.