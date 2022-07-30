В Москве объявили победителей чемпионата творческих компетенций ArtMasters Junior – 2022
В Москве наградили финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в возрастной категории "Юниоры" (14–17 лет). Церемония прошла в АРТ.Технограде на ВДНХ, сообщает ТАСС.
"В этом году ещё больше было молодых талантливых ребят из регионов с горящими глазами. Это не может не радовать, потому что наша страна богата на таланты. Я искренне рад за ребят, я им даже в чём-то завидую. То, как они увлечены своим желанием продвигаться по выбранной специальности, вызывает в некотором смысле зависть, я в их возрасте не был так чем-то увлечён. Это, действительно, одни из лучших представителей молодёжи творческой индустрии, которые в будущем себя, безусловно, проявят. Я думаю, что перед нами сегодня здесь сидит золотой запас творческих кадров", — приводит агентство слова главы Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислава Володина.
Во время церемонии объявили имена участников, занявших первое, второе и третье места в каждой компетенции, а также победителей командных соревнований. Так, в категории "Веб-дизайнер" выиграла Елизавета Скрынник из Краснодара, лучшим 3D-дизайнером был назван Ильнар Ахметов из Пятигорска, а гейм-дизайнером — Олеся Лаухина из Москвы. Победу в компетенции "Звукорежиссёр" забрала Ольга Цыпкина, "Клипмейкер" — Егор Жуйков, "Композитор популярной музыки" — Анна Якубук, "Видеомонтажёр" — Сергей Медведев. Лучшим видеооператором стал Артём Селиверстов, сценаристом — Дарья Баранова, художником-аниматором — Диана Клапнева.
Победители получили целевые денежные сертификаты на покупку профессионального оборудования, создание собственного проекта или оплаты обучения. Кроме того, им вручили ценные призы в рамках партнёрской программы проекта. Также 50 финалистов в возрасте до 17 лет стали обладателями путёвок на специальную творческую смену в международном центре "Артек".
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"ВКонтакте" / ArtMasters