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30 июля, 08:18

В России выявили максимум случаев ковида с 10 апреля

В России выявили более 12 тысяч случаев коронавируса впервые с 10 апреля

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 12 248 случаев коронавируса, что на 826 случаев больше, чем днём ранее. Это максимум с 10 апреля. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализировали 1634 человека, а выздоровело за тот же период 6209 пациентов. За всё время в России подтвердилось 18 589 221 случай коронавируса. Число летальных исходов за сутки — 43, общее число — 382 395.

Масочный режим в связи с угрозой коронавируса действует в больницах четверти российских регионов

Масочный режим в связи с угрозой коронавируса действует в больницах четверти российских регионов

Ранее вирусолог Ольга Карпова рассказала, когда риск заболеть ковидом наиболее высок. Она подчеркнула, что альтернативы вакцинации нет, так как это единственный действенный способ бороться с вирусными заболеваниями.

Обложка ©

Unsplash

Варвара Романова
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