В России выявили максимум случаев ковида с 10 апреля

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 12 248 случаев коронавируса, что на 826 случаев больше, чем днём ранее. Это максимум с 10 апреля. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализировали 1634 человека, а выздоровело за тот же период 6209 пациентов. За всё время в России подтвердилось 18 589 221 случай коронавируса. Число летальных исходов за сутки — 43, общее число — 382 395.