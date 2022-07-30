6 секретов, как правильно дружить с мужчиной, чтобы не скатиться в любовь

Международный праздник День дружбы — это напоминание всем нам, что вне зависимости от национальности, цвета кожи, вероисповедания и всяческих индивидуальных особенностей мы можем быть друг другу поддержкой и опорой. Кстати, учёные из университета Северной Каролины проводили исследования, которые показали, что человек, у которого есть друзья, реже болеет, лучше переносит боль и в целом больше радуется жизни. Так почему бы не воспринять это как мотивацию завести как можно больше приятелей? Кстати, о друзьях-мужчинах... Дамы, есть ли у вас приятели, с которыми вы сумели не скатиться в любовные отношения?

Дружба между мужчиной и женщиной — это правда или миф? Можно ли просто общаться с парнем, не претендуя на роль его любовницы в будущем? Конечно. Стоит только запомнить несколько простых правил, которые помогут вам обоим не скатиться в романтические отношения или френдзону. Сейчас всё о них расскажем.

1. Уважайте друг друга

Без обоюдного уважения никакого крепкого и долговечного союза не получится. Фото © Freepik

Будь то любовные отношения или дружеские, но без уважения друг к другу никакого крепкого и долговечного союза не получится. Ничто не мешает дружить, даже если один из вас женился, а другой всё ещё в поиске спутника/спутницы жизни. Важно помнить: женщина и мужчина, которые дружат, не должны воспринимать себя заменой второй половинке приятеля/приятельницы. Тогда никакой ревности ни с чьей стороны не возникнет. Кстати, отсутствие манипуляций со стороны друзей — это тоже про уважение.

2. Договоритесь о границах дозволенного

Не стоит слишком часто прикасаться к другу-мужчине — чревато последствиями. Фото © Freepik

Чтобы в будущем не возникало недопонимания или каких-то неловких моментов, лучше с самого начала сесть и серьёзно обсудить личные границы. Это особенно касается и прикосновений. Друга-мужчину вообще не стоит слишком часто трогать, даже если тот и не против. Потому что в некоторых моментах он может растолковать ваши объятия как зелёный свет к чему-то большему.

3. Не играйте в семью

Не копируйте поведение парочек на свиданиях, проводите досуг с другом-мужчиной нейтрально. Фото © Freepik

Ещё одна простая истина, которая поможет избежать риска френдзоны или влюблённости, — не играйте в семью. Что мы под этим подразумеваем? Совместные походы в продуктовые, выбор мебели или декора в квартиру кого-то из вас. Всё это оставьте для вторых половинок, а с другом можно сходить в кино или прогуляться по парку. Не копируйте поведение парочек на свиданиях, проводите досуг с другом-мужчиной нейтрально.

4. Не проводите друг с другом слишком много времени

Не стоит с другом-мужчиной проводить всё свободное время. Фото © Freepik

Ещё один важный момент, который поможет избежать скатывания в романтические отношения с приятелем. Не стоит с другом-мужчиной проводить всё своё время. В противном случае начнёте оба неосознанно сравнивать друг друга с потенциальными партнёрами и находить в тех только минусы. Потому что у вас уже есть эмоциональная близость, как и доверие. Конечно, кто-то со временем влюбится. Поэтому следует чётко разделять своё и его пространство, как и стараться не пересекаться слишком часто.

5. Не стоит посвящать друга-мужчину во все подробности жизни

Как только станете рассказывать мужчине про всё, что происходит в вашей жизни, риск влюбиться в него возрастёт. Фото © Freepik

Больше всего это касается проблем и их решений. Конечно, вы можете спрашивать у друга-парня советы, жаловаться и просить утешения, но не слишком часто. Как только станете посвящать мужчину во все сферы своей жизни, а при первом стрессе сразу начнёте думать о каком-то конкретном друге, запросто влюбитесь в него. В общем, не забываем про предыдущий пункт: держимся на расстоянии.

6. Никакой романтики и флирта

Даже в шутку не стоит демонстрировать признаки симпатии к другу-мужчине. Фото © Freepik

Даже в шутку не стоит делиться симпатией к другу-мужчине. Флирт и намёки в итоге обязательно закончатся тем, что кто-то начнёт испытывать сексуальный интерес к другому. В разнополых парах друзей это нормально и естественно. Но именно флирт, игры в семью или имитации свиданий приводят к неизбежной влюблённости. Оно вам надо?