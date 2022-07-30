Российских школьников с сентября ждут "Разговоры о важном"

В школах РФ с 5 сентября 2022 года появятся классные часы, которые в числе прочего будут посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

"Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах. Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием "Разговоры о важном" проводить", — отметил собеседник агентства.

Новиков подчеркнул важность того, что такие классные часы войдут в программу. По его словам, они будут проводиться в различных форматах, всё будет зависеть от возраста учащихся. Так, это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение со специалистом по теме.