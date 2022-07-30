В парке "Патриот" в Кронштадте планируют создать Аллею героев "Операции Z"

В парке "Патриот" Западного военного округа в Кронштадте планируют создать Аллею героев специальной военной операции, а также выставку трофейной военной техники. Об этом рассказал директор учреждения Андрей Кононов.

"Решили, что необходимо увековечить память тех, кого с нами уже нет, героев, отдавших свои жизни при выполнении долга. А также тех героев, которые продолжают службу", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Эту идею, заметил Кононов, поддержали председатель Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, сенатор Сергей Перминов, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер парламента Александр Бельский. Сейчас идёт проработка проекта. Планируется, что новая локация займёт около гектара, добавил директор. Эта территория будет благоустроена, также там появятся стелы и доски с именами героев и организуется выставка трофейной военной техники.

"Покажем оружие, боевые машины, словом, всё то, чем ведутся боевые действия в Донбассе", — уточнил Кононов.