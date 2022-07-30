НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 июля, 08:03

Огненная феерия: Задумчивый водитель "рено" едва не остался без одежды и авто, устроив поджог на АЗС

В Челябинской области водитель устроил пожар на заправке

Водитель "рено" случайно устроил пожар на АЗС в городе Еманжелинске Челябинской области. Видео появилось в сообществе "Подслушано Троицк" в соцсети "ВКонтакте".

Момент поджога на АЗС в Челябинской области. Видео © VK / Подслушано Троицк

Во время заправки автомобиля мужчина достал зажигалку и зажёг её, находясь в этот момент возле рукава с бензином, из-за чего огонь вспыхнул рядом с ним. Испугавшись, горе-водитель вытащил трубку с горючим из бензобака, и пламя распространилось на одежду, транспорт и территорию заправки. В результате мужчина быстро отогнал машину, а затем вернулся, чтобы потушить возгорание. По предварительным данным, он не получил серьёзных ожогов.

Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции

Ранее сообщалось, что пламя высотой 10 метров охватило часть газопровода на Урале. Лайф получил кадры с места происшествия, на которых видно, что пожар не угрожает населённым пунктам.

Обложка ©

Кадр из видео VK / Подслушано Троицк

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров