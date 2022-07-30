Огненная феерия: Задумчивый водитель "рено" едва не остался без одежды и авто, устроив поджог на АЗС
В Челябинской области водитель устроил пожар на заправке
Водитель "рено" случайно устроил пожар на АЗС в городе Еманжелинске Челябинской области. Видео появилось в сообществе "Подслушано Троицк" в соцсети "ВКонтакте".
Момент поджога на АЗС в Челябинской области. Видео © VK / Подслушано Троицк
Во время заправки автомобиля мужчина достал зажигалку и зажёг её, находясь в этот момент возле рукава с бензином, из-за чего огонь вспыхнул рядом с ним. Испугавшись, горе-водитель вытащил трубку с горючим из бензобака, и пламя распространилось на одежду, транспорт и территорию заправки. В результате мужчина быстро отогнал машину, а затем вернулся, чтобы потушить возгорание. По предварительным данным, он не получил серьёзных ожогов.
Ранее сообщалось, что пламя высотой 10 метров охватило часть газопровода на Урале. Лайф получил кадры с места происшествия, на которых видно, что пожар не угрожает населённым пунктам.
Кадр из видео VK / Подслушано Троицк