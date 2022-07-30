Огненная феерия: Задумчивый водитель "рено" едва не остался без одежды и авто, устроив поджог на АЗС

Во время заправки автомобиля мужчина достал зажигалку и зажёг её, находясь в этот момент возле рукава с бензином, из-за чего огонь вспыхнул рядом с ним. Испугавшись, горе-водитель вытащил трубку с горючим из бензобака, и пламя распространилось на одежду, транспорт и территорию заправки. В результате мужчина быстро отогнал машину, а затем вернулся, чтобы потушить возгорание. По предварительным данным, он не получил серьёзных ожогов.