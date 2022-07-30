Грабитель в медицинской маске вынес из "Совкомбанка" в Хабаровске более 750 тысяч рублей

В Хабаровске неизвестный ограбил отделение "Совкомбанка", похитив из кассы более 750 тысяч рублей. Как стало известно Лайфу, полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас отделение банка закрыто "по техническим причинам".

Пострадавшее отделение "Совкомбанка" в Хабаровске. Видео © LIFE

Всё произошло утром 30 июля. К правоохранителям обратилась кассир отделения. Предварительно, преступник пригрозил одному из сотрудников предметом, похожим на взрывное устройство, и забрал 758 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия запись с камеры видеонаблюдения, следы рук с ручки двери, след обуви, а также разряженный сотовый телефон, найденный около банка.