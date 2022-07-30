Грабитель в медицинской маске вынес из "Совкомбанка" в Хабаровске более 750 тысяч рублей
Неизвестный в маске и камуфляже ограбил отделение "Совкомбанка" в Хабаровске
В Хабаровске неизвестный ограбил отделение "Совкомбанка", похитив из кассы более 750 тысяч рублей. Как стало известно Лайфу, полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас отделение банка закрыто "по техническим причинам".
Пострадавшее отделение "Совкомбанка" в Хабаровске. Видео © LIFE
Всё произошло утром 30 июля. К правоохранителям обратилась кассир отделения. Предварительно, преступник пригрозил одному из сотрудников предметом, похожим на взрывное устройство, и забрал 758 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия запись с камеры видеонаблюдения, следы рук с ручки двери, след обуви, а также разряженный сотовый телефон, найденный около банка.
Подозреваемый был в медицинской маске и камуфляже, на него составили ориентировку. В мэрии города уточнили, что за информацию, которая поможет установить грабителя, предусмотрено вознаграждение.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестный обокрал квартиру бизнесмена Артура Зелёного на 63 миллиона рублей. Из металлического сейфа грабитель забрал несколько дорогих часов, две пары запонок, ручки, а также крупную сумму наличкой.
Кадр из видео LIFE