Эксперт предрёк Прибалтике проблемы зимой из-за решения "Газпрома"

Остановка "Газпромом" поставок газа в Латвию из-за нарушений условий отбора топлива может привести к проблемам в отопительном сезоне для всей Прибалтики. Об этом Лайфу заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он напомнил, что в Латвии находится единственное в регионе подземное газовое хранилище, которое зимой обеспечивает нужды всех прибалтийских стран.

"Скорее всего, я думаю, в ближайшее время мы возобновление поставок не увидим. Это создаст проблемы с закачкой газа в подземное хранилище Латвии в рамках подготовки к отопительному сезону. И, соответственно, это проблема для всей Прибалтики, потому что ПХГ работает для всех трёх стран", — сказал Юшков.

Вопрос в данном случае — к латвийской стороне, добавил эксперт. Рига может выплатить какой-то штраф или начать оспаривать эти претензии, заявляя, что ничего не нарушала. Тогда стороны зайдут в "некий клинч", предупредил наш собеседник. Однако пока, заметил он, непонятно, что за нарушения были.