Эксперт предрёк Прибалтике проблемы зимой из-за решения "Газпрома"
Эксперт Юшков назвал проблемой для всей Прибалтики остановку поставок газа в Латвию
Остановка "Газпромом" поставок газа в Латвию из-за нарушений условий отбора топлива может привести к проблемам в отопительном сезоне для всей Прибалтики. Об этом Лайфу заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он напомнил, что в Латвии находится единственное в регионе подземное газовое хранилище, которое зимой обеспечивает нужды всех прибалтийских стран.
"Скорее всего, я думаю, в ближайшее время мы возобновление поставок не увидим. Это создаст проблемы с закачкой газа в подземное хранилище Латвии в рамках подготовки к отопительному сезону. И, соответственно, это проблема для всей Прибалтики, потому что ПХГ работает для всех трёх стран", — сказал Юшков.
Вопрос в данном случае — к латвийской стороне, добавил эксперт. Рига может выплатить какой-то штраф или начать оспаривать эти претензии, заявляя, что ничего не нарушала. Тогда стороны зайдут в "некий клинч", предупредил наш собеседник. Однако пока, заметил он, непонятно, что за нарушения были.
Ранее Лайф рассказывал, что латвийский оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze возобновил закупку российского газа, но через посредника. Через какую именно компанию топливо поставляется в страну, глава компании Айгарс Калвитис уточнить отказался.