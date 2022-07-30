"Все могут ошибаться": Тренер "Спартака" Абаскаль поддержал российских футбольных арбитров

"С уважением отношусь к работе судей. <...> Все мы можем ошибаться, но важно прогрессировать и расти. Когда я работал в Греции, там на принципиальные матчи часто приглашали иностранных судей. Но мне кажется, что правильнее доверять своим арбитрам. Только так они смогут совершенствоваться. Что же касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени", — сказал Абаскаль.