"Все могут ошибаться": Тренер "Спартака" Абаскаль поддержал российских футбольных арбитров
Главный тренер "Спартака" Абаскаль: В РПЛ должны работать только российские судьи
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль считает, что матчи РПЛ должны судить только российские арбитры. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
"С уважением отношусь к работе судей. <...> Все мы можем ошибаться, но важно прогрессировать и расти. Когда я работал в Греции, там на принципиальные матчи часто приглашали иностранных судей. Но мне кажется, что правильнее доверять своим арбитрам. Только так они смогут совершенствоваться. Что же касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени", — сказал Абаскаль.
После двух туров "Спартак" занимает в таблице чемпионата России третье место, набрав четыре очка. В воскресенье, 31 июля, команда проведёт первый в сезоне домашний матч против "Оренбурга".
Ранее Лайф сообщал, что на этой неделе представители судейского комитета РФС провели семинар для футболистов и тренеров "Спартака". От РФС на встрече присутствовали глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, инспектор УЕФА и член экспертно-судейской комиссии Николай Левников, менеджер судей РПЛ Николай Иванов, а также начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков. В ходе семинара игрокам объяснили изменения в правилах игры, а также разобрали различные моменты.
ФК "Спартак"