"Началась игра вдолгую": В Госдуме назвали реакцией на жёсткую реальность признание силы Путина

Выводы британской газеты The Guardian, посчитавшей, что антироссийские санкции сделали президента России Владимира Путина сильнее, чем когда-либо, отражают не прозрение Запада, а являются реакцией на жёсткую реальность. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

"Действительно, были иллюзии, что эта санкционная война — война на победу, что это в перспективе — разорванная в клочья экономика и так далее. Хотя наши эксперты и мы всегда говорили, что санкционная война — это не война против России, это война, прежде всего, против самих себя. Первые жертвы будут как раз в европейских странах. Так и произошло, это жёсткая реальность", — сказал парламентарий.

По словам Морозова, санкционная война охватывает все экономические сегменты, а также обязательно приведёт к очень сложным внутриполитическим коллизиям. Правительства стран будут шататься, оппозиция — рваться к власти, а знаковые политики, являющиеся инициаторами рестрикций, будут "сыпаться".

"Сейчас началась игра вдолгую", — заключил депутат.